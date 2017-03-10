Ханты-Мансийск ждет! Шипулин, Устюгов, Легков и другие звезды приедут на Чемпионат России
Опубликовано: 10 марта 2017, 8:16 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Ханты-Мансийске с 24 марта по 02 апреля пройдет основная часть Чемпионата России по лыжным гонкам. На соревнования уже заявлено 280 спортсменов из 41 субъекта Российской Федерации.
Для выступления на лыжном чемпионате России в заявку включены такие известные биатлонисты и лыжники: Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин и Александр Легков.
Отметим, что в рамках Чемпионат России по биатлону лыжные баталии пройдут в Увате с 23 по 29 марта и в Тюмени с 1 по 2 апреля.
Выступающих за Югру допущено 22 лыжника, среди них такие именитые спортсмены как Мария Гущина, Полина Кальсина, Антон Гафаров, Евгений Дементьев, Александр Легков, Сергей Турышев, а также триумфатор завершившегося накануне в финском Лахти Чемпионата мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов.
Также ожидается приезд в Ханты-Мансийск всех медалистов Лахти-2017 — Александра Бессмертных, Алексея Червоткина, Никиты Крюкова, Андрея Ларькова, Натальи Матвеевой и Юлии Белоруковой.
Стоит напомнить, что Чемпионат России по лыжным гонкам уже проходил в Югре 10 лет назад в 2007 году.
Рубрики: Общество, Спорт, Ханты-Мансийск. Метки: Александр Легков, Антон Шипулин, Максим Вылегжанин, новости ХМАО, Новости Югры, Сергей Устюгов, ХМАО, Чемпионат России по лыжным гонкам, Югра.
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