Ханты-Мансийск ждет! Шипулин, Устюгов, Легков и другие звезды приедут на Чемпионат России

В Ханты-Мансийске с 24 марта по 02 апреля пройдет основная часть Чемпионата России по лыжным гонкам. На соревнования уже заявлено 280 спортсменов из 41 субъекта Российской Федерации.

Для выступления на лыжном чемпионате России в заявку включены такие известные биатлонисты и лыжники: Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин и Александр Легков.

Отметим, что в рамках Чемпионат России по биатлону лыжные баталии пройдут в Увате с 23 по 29 марта и в Тюмени с 1 по 2 апреля.

Выступающих за Югру допущено 22 лыжника, среди них такие именитые спортсмены как Мария Гущина, Полина Кальсина, Антон Гафаров, Евгений Дементьев, Александр Легков, Сергей Турышев, а также триумфатор завершившегося накануне в финском Лахти Чемпионата мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов.

Также ожидается приезд в Ханты-Мансийск всех медалистов Лахти-2017 — Александра Бессмертных, Алексея Червоткина, Никиты Крюкова, Андрея Ларькова, Натальи Матвеевой и Юлии Белоруковой.

Стоит напомнить, что Чемпионат России по лыжным гонкам уже проходил в Югре 10 лет назад в 2007 году.