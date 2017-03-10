Год экологии: Югра по чистоте окружающей среды в разы уступает Тюмени и Ямалу

Ханты-Мансийский автономный округ в «Экологическом рейтинге субъектов РФ» из представленных 85 субъектов занял 69 позицию, а в УрФО 3-е место, значительно уступив Ямалу (28-е место) и Тюменской области ( 10-е место).

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» представила расчет очередного «Экологического рейтинга субъектов РФ» по итогам зимы 2016 — 2017 года. При составлении экологического рейтинга субъектов оценивалось состояние атмосферы, воды и почвы, биоресурсов, отношение к экологическим проблемам властей и общества, уровень экологического образования, внедрение природоохранных технологий на предприятиях, состояние хранилищ бытовых и промышленных отходов.

ТОП-10 лидеров рейтинга по чистоте окружающей среды выглядит следующим образом: Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, Чувашская Республика, Москва, Ульяновская область, Белгородская область, Чукотский АО, Санкт-Петербург и Тюменская область.

В десятку худших с точки зрения экологии регионов попали: Иркутская, Курганская, Ленинградская, Московская, Оренбургская, Свердловская, Тверская, Челябинская, области, Еврейская АО и Республика Бурятия.

«Зоной экологического бедствия» объявлен Красноярск. Местный алюминиевый завод — один из крупнейших в мире — работает в черте города-миллионника. Его дымы вместе с выбросами цементного завода и десятков других предприятий, десятков крупных угольных котельных и тысяч бытовых угольных котлов, автомобильными выхлопами периодически создают в городе смог, который красноярцы окрестили «режимом черного неба«.

Андрей Нагибин, Председатель Правления «Зеленого патруля», эксперт Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, член Общественного совета при Росприроднадзоре: «Признаться, мы ожидали от наступившего 2017 года, объявленного Президентом РФ В.В. Путиным «Годом экологии», гораздо более значительной активности властей и бизнеса в реализации практических природоохранных мероприятий. Планы на уровне регионов были утверждены еще в 2016 году, скорректированы на заседании Госсовета в минувшем декабре. В региональных СМИ писалось о проведении в 2017 году многочисленных масштабных экологических акций. Однако, на дворе уже март, а в регионах в сфере экологии мало что происходит, даже в сравнении с прошлыми годами. Создается впечатление, что все опять ждут какую-то дополнительную отмашку сверху. Хотя жалоб на состояние окружающей среды мы меньше получать не стали. Так, жители таких городов, как Находка, Владимир, Орск, Омск (и многие другие) уже вначале года активно проявили свою гражданскую позицию и проинформировали нас об экологических проблемах своих регионов. Тишина в регионах хорошо иллюстрируется небольшими изменениями в «Экологическом рейтинге субъектов РФ», расчеты которого по итогам прошедшей зимы мы сегодня представили. Изменения позиций регионов в рейтинге минимальны, количество событий также не велико».

Стоит отметить, что скорее всего «картинку» Югре попортила деятельность по нефтедобыче Сургутнефтегазом в «Природном парке «Нумто», о чем в информагенстве сообщали ранее в статье «Жемчужина Югры озеро «Нумто» рискует стать «свалкой» Сургутнефтегаза», а также в результате активной деятельности российской организации Гринпис, не раз сообщавшей об данной экологической проблеме в регионе.

Напомним, что «скандал» с природным парком «Нумто» приобрел российские масштабы после принятия регионального документа: Постановление Правительства ХМАО от 28 октября 2016 года N 415-п «О Положении О природном парке «Нумто», в результате которого «Сургутнефтегаз» зонирование природного парка «перекраивает» под свои интересы, выведя территорию нефтедобычи в зону «Хозяйственной деятельности».

В результате на сегодняшний день мы имеем на территории природного парка бурную деятельность: «Пробурено 388 скважин, в эксплуатации – 282, разведочных скважин -71, протяженность нефтепроводов — 496 км, протяжённость нефтепроводов, требующих замены — 4.7 км, протяжённость дорог — 107 км, протяжённость ЛЭП — 245 км, количество ДНС – 3, количество кустовых площадок – 35, количество отработанных отходов бурения – 37 тыс. тонн, 3 карьера под добычу песка, количество стационарных источников выбросов в атмосферу – 225, факелов с постоянным режимом работы(что запрещено) – 3 единицы».