3 пассажира «Toyota Land Cruiser» погибли в ДТП ХМАО (фото)
Опубликовано: 10 марта 2017, 9:36 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня, в Сургутском районе около 5 часов 45 минут на 44 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств.
По предварительной информации, водитель «Toyota Land Cruiser» 1980 года рождения при обгоне трактора, который чистил дорожное покрытие от снега, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным большегрузом «Scania», за рулем которого находился мужчина 1975 года рождения. От удара внедорожник отбросило на трактор.
В результате происшествия в «Toyota Land Cruiser» погибли 3 пассажира, водитель с тяжелыми травмами госпитализирован. Водитель «Scania» также травмирован.
В настоящее время на месте происшествия работают наряды ГИБДД, следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.
Рубрики: Общество, Происшествия, Сургутский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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