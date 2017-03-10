3 пассажира «Toyota Land Cruiser» погибли в ДТП ХМАО (фото)

Сегодня, в Сургутском районе около 5 часов 45 минут на 44 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств.

По предварительной информации, водитель «Toyota Land Cruiser» 1980 года рождения при обгоне трактора, который чистил дорожное покрытие от снега, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным большегрузом «Scania», за рулем которого находился мужчина 1975 года рождения. От удара внедорожник отбросило на трактор.

В результате происшествия в «Toyota Land Cruiser» погибли 3 пассажира, водитель с тяжелыми травмами госпитализирован. Водитель «Scania» также травмирован.

В настоящее время на месте происшествия работают наряды ГИБДД, следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.









