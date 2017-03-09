Восьмой этап Кубка мира. Контиолахти. Расписание трансляций
Опубликовано: 9 марта 2017, 14:17 | Служба новостей "ЮграPRO"
Завтра, в финском Контиолахти, стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017. Гонки пройдут в три дня, с 10 по 12 марта.
В Контиолахти за Россию выступят:
Мужчины: Антон Шипулин (Екатеринбург), Евгений Гараничев (Тюменская область), Антон Бабиков (Башкортостан), Максим Цветков (Москва), Матвей Елисеев (Москва) и Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург).
Женщины: Татьяна Акимова (Чувашия), Ирина Старых (Курган), Ирина Услугина (Тюменская область), Виктория Сливко (Тюменская область), Дарья Виролайнен (Москва) и Екатерина Шумилова (Югра).
Кубок мира. Контиолахти, Финляндия
10 марта
16.30 — Спринт, мужчины Матч ТВ, Eurosport
19.45 — Спринт, женщины Матч! Арена, Eurosport
11 марта
14.00 — Гонка преследования, мужчины Матч ТВ, Eurosport
17.15 — Гонка преследования, женщины Матч! Арена, Eurosport
12 марта
15.30 – Супермикст Матч ТВ, Eurosport
18.15 — Смешанная эстафета Матч ТВ, Матч! Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.
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