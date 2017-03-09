Власти окружного центра Югры против извращенцев. Глава Ряшин высказался однозначно

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин прокомментировал отказ Администрации Ханты-Мансийска в проведении гей-парада.

«Сегодня каждый может свободно защищать свои интересы и подавать импульсы власти через различные каналы. Российское законодательство не запрещает проводить митинги, пикеты, шествия. И это является важным моментов в формировании гражданского общества. Но когда речь идет о заявлениях, которые разрушительно влияют на традиционные устои, нравственные ценности российского общества, реакция власти должна быть однозначной. Считаю, недопустимым в Ханты-Мансийске проведение мероприятий, прямо или косвенно пропагандирующих любые формы извращений, в том числе идеи нетрадиционных сексуальных отношений и всего, что с этим связано. Тем более навязывать их детям.

В нашей стране существуют свои моральные ценности, исторические, культурные и религиозные традиции, по которым живет общество. У нас не стоит задачи ущемить кого-то в правах, но давать право группе людей агрессивно продвигать интересы, которые расходятся с мнением большинства, считаю невозможным. Уверен, хантымансийцы поддерживают наше решение и выступают за сохранение устоявшихся культурных и семейных традиций», — заявил Максим Ряшин.

Напомним, 22 февраля в органы местного самоуправления окружной столицы Югры поступило уведомление, о том, что 7 марта 2017 года планируется организация трех мероприятий: шествия в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России, а также двух митингов. Как следует из документов, поступивших в Администрацию города, представители нетрадиционной сексуальной ориентации предполагали начать шествие на улице Свердлова от улицы Водопроводная, а завершить – на улице Мира. В тот же день они планировали устроить митинги на Центральной площади города, а также на площади Свободы. В каждом мероприятии было заявлено участие до 300 человек. Власти Ханты-Мансийска не удовлетворила обращение российского правозащитника и активиста ЛГБТ-движения, главы Московского гей-парада.

Стоит сказать, отказ Администрации окружного центра был обжалован в судебном порядке. Решением Ханты-Мансийского районного суда от 3 марта 2017 года действия Администрации города признаны законными, сообщили в Управлении общественных связей Ханты-Мансийска.