В ХМАО 20-летний югорчанин погиб в ДТП с Камазом
Опубликовано: 9 марта 2017, 10:26 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Нефтеюганском районе, на 29 километре автодороги «Подъезд к г. Сургут», 20-летний водитель автомобиля «Хонда Фит», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «КамАЗом». В результате аварии водитель «Хонды» погиб на месте, пассажиру «КамАЗа» оказана медицинская помощь.
Еще одна авария с пострадавшими произошла в Нижневартовске. 36-летний водитель «Ниссан Альмеры», двигаясь по ул. 2П-2, при осуществлении поворота налево по зеленому сигналу светофора не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло». В результате происшествия травмы получили водитель «Ниссана» и его 2 пассажира, а также водитель «Фольксвагена».
Стоит сказать, что за прошедшие дни 7 и 8 марта на территории Югры было зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 15 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре.
Рубрики: Нефтеюганский район, Нижневартовск, Происшествия. Метки: ХМАО, Югра.
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