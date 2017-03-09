В Ханты-Мансийске почти на 5% увеличились доходы городского бюджета

С начала года в окружном центре Югры на социальную сферу уже направлено порядка 440 миллионов рублей. Такие итоги подвели в Департаменте управления финансов Администрации окружной столицы в сфере исполнения бюджета за январь-февраль 2017 года.

Социальная сфера остается приоритетной. За два месяца работы больше денег отдали на муниципальные программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», «Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска» на 2016-2020 годы, «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы».

Стоит сказать, что за этот период в городскую казну поступили доходы в сумме 792,1 миллионов рублей, что составляет 95,2 % от установленных плановых назначений на 01.03.2017. Собственные доходы бюджета города составили 373,8 миллионов рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года собственные доходы городского бюджета увеличились на 4,8%, в основном рост поступлений отмечен по основному бюджетообразующему налогу – налогу на доходы физических лиц.

«Основная задача, стоящая сейчас перед участниками бюджетного процесса — в кратчайшие сроки завершить формирование планов закупок на 2017 год, расходование каждого бюджетного рубля должно производиться обоснованно в увязке с целевыми показателями муниципальных программ», — отметила директор Департамента управления финансами Олеся Граф.

Расходы городского бюджета за январь-февраль 2017 года составили 695,5 миллионов рублей, плановые показатели выполнены на 91%, сообщили в Управлении общественных связей Ханты-Мансийска.