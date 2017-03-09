Строили, строили и наконец построили. В Югре открылся современный детсад со скаладромом и цифровой лабораторией

Общественную приемку долгожданного детского сада посетила лично Губернатор Югры Наталья Комарова в рамках рабочей поездки в Сургут.

«Это долгожданный объект, который возводился с 2012 года. За это же время в Югре были сданы в эксплуатацию 96 новых детских садов почти на 18 тысяч мест. Теперь к ним добавится ваш детский сад», — сказала Наталья Комарова.