Строили, строили и наконец построили. В Югре открылся современный детсад со скаладромом и цифровой лабораторией
Опубликовано: 9 марта 2017, 13:46 | Служба новостей "ЮграPRO"
Общественную приемку долгожданного детского сада посетила лично Губернатор Югры Наталья Комарова в рамках рабочей поездки в Сургут.
«Это долгожданный объект, который возводился с 2012 года. За это же время в Югре были сданы в эксплуатацию 96 новых детских садов почти на 18 тысяч мест. Теперь к ним добавится ваш детский сад», — сказала Наталья Комарова.
Детский сад «Волчок» — это образец современного дошкольного образования, включающий в себя бассейн, скалодром, цифровую лабораторию. Кроме того, детский сад оснащен игровым комплексом с элементами городской дорожной сети, разметкой и знаками, сообщает Департамент общественных и внешних связей ХМАО.
Рубрики: Общество, Сургут. Метки: Губернатор Югры Наталья Комарова, Детский сад "Волчок", новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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