«Самотлорнефтегаз» частично лишилось нефти из-за не доброго соседа

Прокуратура готова к суду по уголовному делу в отношении трех жителей Нижневартовска. Они обвиняются в покушении на кражу нефти, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из нефтепровода.

Известно, что в ноябре 2016 года обвиняемые с целью хищения «черного золота Югры» купили дачный участок, расположенный рядом с нефтепроводом АО «Самотлорнефтегаз» .

После этого они провели шланг от места несанкционированной врезки в нефтепровод. Однако, на месте преступления их застали полицейские. Мужчин задержали и поместили под стражу.

Стоит сказать, сейчас уголовное дело уже направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.