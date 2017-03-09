«Самотлорнефтегаз» частично лишилось нефти из-за не доброго соседа
Опубликовано: 9 марта 2017, 14:02 | Служба новостей "ЮграPRO"
Прокуратура готова к суду по уголовному делу в отношении трех жителей Нижневартовска. Они обвиняются в покушении на кражу нефти, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из нефтепровода.
Известно, что в ноябре 2016 года обвиняемые с целью хищения «черного золота Югры» купили дачный участок, расположенный рядом с нефтепроводом АО «Самотлорнефтегаз» .
После этого они провели шланг от места несанкционированной врезки в нефтепровод. Однако, на месте преступления их застали полицейские. Мужчин задержали и поместили под стражу.
Стоит сказать, сейчас уголовное дело уже направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
Рубрики: Нижневартовск, ТЭК. Метки: АО «Самотлорнефтегаз», новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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