Путин снял с должности 10 высокопоставленных силовиков
Опубликовано: 9 марта 2017, 17:21 | Служба новостей "ЮграPRO"
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей десять высокопоставленных силовиков. Речь идет о сотрудниках МВД, СК и ФСИН. Соответствующий указ опубликован в четверг, 9 марта, на официальном портале правовой информации.
От должности освобождены глава Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу, генерал-лейтенант полиции Владимир Берглезов и первый заместитель начальника Московского университета внутренних дел, генерал-майор полиции Сергей Желвакович.
Также со своих постов уволены главы трех региональных управлений МВД — генерал-лейтенант Сергей Солодовников (Самарская область), генерал-майор Виталий Федотов (Вологодская область), генерал-лейтенант Иван Шаев (Нижегородская область).
Рубрики: Общество, Политика. Метки: Владимир Путин, новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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