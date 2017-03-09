Путин снял с должности 10 высокопоставленных силовиков

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей десять высокопоставленных силовиков. Речь идет о сотрудниках МВД, СК и ФСИН. Соответствующий указ опубликован в четверг, 9 марта, на официальном портале правовой информации.

От должности освобождены глава Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу, генерал-лейтенант полиции Владимир Берглезов и первый заместитель начальника Московского университета внутренних дел, генерал-майор полиции Сергей Желвакович.

Также со своих постов уволены главы трех региональных управлений МВД — генерал-лейтенант Сергей Солодовников (Самарская область), генерал-майор Виталий Федотов (Вологодская область), генерал-лейтенант Иван Шаев (Нижегородская область).