Опасно! Грузоподъемность ледовых переправ в ХМАО снижена до 15 тонн

В нефтяной регион пришла весна и в связи с повышением температуры воздуха грузоподъемность ледовых переправ межмуниципального значения снижена до 15 тонн.

Такое решение принято в целях обеспечения безопасности. Следует строго соблюдать допустимую грузоподъемность, дабы избежать чрезвычайных происшествий, связанных с риском для жизней югорчан.

На сегодняшний день на территории округа функционируют 53 ледовые переправы межмуниципального значения.

В настоящее время сотрудники ГИМС Югры продолжают ежедневный мониторинг толщины и качества льда на переправах и обращают внимание водителей на опасность превышения установленной грузоподъемности.

Всем жителям округа сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют выполнять требования всех информационных знаков, установленных перед ледовыми переправами.