Опасно! Грузоподъемность ледовых переправ в ХМАО снижена до 15 тонн
Опубликовано: 9 марта 2017, 13:21 | Служба новостей "ЮграPRO"
В нефтяной регион пришла весна и в связи с повышением температуры воздуха грузоподъемность ледовых переправ межмуниципального значения снижена до 15 тонн.
Такое решение принято в целях обеспечения безопасности. Следует строго соблюдать допустимую грузоподъемность, дабы избежать чрезвычайных происшествий, связанных с риском для жизней югорчан.
На сегодняшний день на территории округа функционируют 53 ледовые переправы межмуниципального значения.
В настоящее время сотрудники ГИМС Югры продолжают ежедневный мониторинг толщины и качества льда на переправах и обращают внимание водителей на опасность превышения установленной грузоподъемности.
Всем жителям округа сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют выполнять требования всех информационных знаков, установленных перед ледовыми переправами.
Рубрики: Общество. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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