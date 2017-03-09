Контрабанду в бревне хотели пронести на «зону» в Югре
Опубликовано: 9 марта 2017, 14:57 | Служба новостей "ЮграPRO"
В сургутскую исправительную колонию строгого режима под видом строительных материалов мужчина пытался пронести запрещенные вещи.
Тайник умудрились сделать внутри деревянного бруса, в котором спрятали 12 мобильных телефонов, 13 зарядных устройств, 15 сим-карт, 11 колод игральных карт, две гарнитуры, шесть бутылок алкоголя и девять газовых зажигалок.
Как сообщает nv86, нелегальную передачу обнаружили сотрудники федеральной службы исполнения наказаний Югры.
На мужчину составили протокол об административном правонарушении, теперь ем грозит штраф до 5 тысяч рублей.
Рубрики: Общество, Происшествия, Сургутский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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