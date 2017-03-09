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Ханты-Мансийский банк поздравил югорскую семью – обладателей 110-тысячного сертификата на материнский капитал

Опубликовано: 9 марта 2017, 14:38 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В канун Международного женского дня в Ханты-Мансийске в отделении Пенсионного фонда России по Югре состоялось торжественное вручение юбилейного 110-тысячного сертификата на материнский капитал. Участие в акции принял и Ханты-Мансийский банк (бренд банка «Открытие» на территории Западной Сибири), который на протяжении многих лет является партнёром территориального подразделения ПФ РФ.

Управляющий дополнительным офисом ханты-мансийской дирекции Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» Алексей Котин вручил семье Хлызовых серебряную памятную медаль финансовой организации, сувенирные книги.

«От имени нашего банка примите искренние поздравления с рождением второго малыша. Желаем вашей дружной семье счастья и благополучия. Спасибо, что всё это время являетесь клиентами Ханты-Мансийского банка», – добавил Алексей Котин.

Виновники торжества подчеркнули, что средства материнского капитала они потратят на погашение ипотечного кредита.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск, Экономика. Метки: , , , , , .


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