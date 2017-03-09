Алексей Андреев поздравил югорчанок с 8 марта

Депутат Думы ХМАО-Югры, учредитель фонда развития города «МЫ ВМЕСТЕ», член фракции «Единая Россия» Алексей Андреев поздравил югорчанок с Международным женским днем. Помощники парламентария дали старт праздничному марафону еще 4 марта.

В предпраздничные выходные в Мегионе и Нижневартовске прошли концерты, посвященные Международному женскому дню. На вечере мегионской общественной организации «Украина» прекрасная половина гостей концерта получила живые цветы и добрые пожелания от депутата Алексея Андреева. Утром в воскресенье, 5 марта, помощник парламентария в Нижневартовске Игорь Кошелев поздравил членов Общественной организации «Ветеран». Цветы во время чаепития были вручены 30 руководительницам первичных ячеек микрорайонов.

«Первые недели весны не случайно отмечены важной датой. Дорогие женщины Вы наполняете каждый наш день красотой, нежностью и любовью. Подобно тому, как Весна пробуждает все живое после долгой северной Зимы – вы наполняете нашу жизнь яркими красками!», — с такими словами обратился депутат к вартовчанкам на праздничном концерте «Центра национальных культур».

Но главной акцией, организованной командой Андреева, стало поздравление жительниц Мегиона и Нижневартовска в самых неожиданных для них местах. Во вторник, 7 марта, в больницах и поликлиниках городов, а также в офисах многофункциональных центров предоставления муниципальных и государственных услуг помощники депутата Алексея Андреева совместно с школьниками-волонтерами дарили жительницам праздничное настроение. В течение дня около 200 девочек, девушек, женщин Югры получили в подарок живые цветы – гиацинт в горшочке, к слову на языке цветов его называют цветком любви и счастья.

Праздничные акции к 8 марта фонд «МЫ ВМЕСТЕ» проводит четвертый год подряд, и эта традиция всегда находит теплый отклик у жительниц городов.

«Задумка была в том, что любой букет завянет через несколько дней, а живой цветок будет еще долго радовать свою владелицу. Постепенно наступающее в Югре тепло, всё чаще выглядывающее из-за облаков солнце, расцветающий на окне гиацинт – всё это должно подарить нашим прекрасным дамам хорошее настроение», — рассказал Алексей Андреев.