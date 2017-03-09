Четверг, 9 марта 2017 18+

Комментарии:

Алексей Андреев поздравил югорчанок с 8 марта

Опубликовано: 9 марта 2017, 16:23 | Служба новостей "ЮграPRO"

IMG_8549

Депутат Думы ХМАО-Югры, учредитель фонда развития города «МЫ ВМЕСТЕ», член фракции «Единая Россия» Алексей Андреев поздравил югорчанок с Международным женским днем. Помощники парламентария дали старт праздничному марафону еще 4 марта.

В предпраздничные выходные в Мегионе и Нижневартовске прошли концерты, посвященные Международному женскому дню. На вечере мегионской общественной организации «Украина» прекрасная половина гостей концерта получила живые цветы и добрые пожелания от депутата Алексея Андреева. Утром в воскресенье, 5 марта, помощник парламентария в Нижневартовске Игорь Кошелев поздравил членов Общественной организации «Ветеран». Цветы во время чаепития были вручены 30 руководительницам первичных ячеек микрорайонов.

«Первые недели весны не случайно отмечены важной датой. Дорогие женщины Вы наполняете каждый наш день красотой, нежностью и любовью. Подобно тому, как Весна пробуждает все живое после долгой северной Зимы – вы наполняете нашу жизнь яркими красками!»,  — с такими словами обратился депутат к вартовчанкам на праздничном концерте «Центра национальных культур».

KUT_0737

Но главной акцией, организованной командой Андреева, стало поздравление жительниц Мегиона и Нижневартовска в самых неожиданных для них местах. Во вторник, 7 марта, в больницах и поликлиниках городов, а также в офисах многофункциональных центров предоставления муниципальных и государственных услуг помощники депутата Алексея Андреева совместно с школьниками-волонтерами дарили жительницам праздничное настроение. В течение дня около 200 девочек, девушек, женщин Югры получили в подарок живые цветы – гиацинт в горшочке, к слову на языке цветов его называют цветком любви и счастья.

KUT_0742

Праздничные акции к 8 марта фонд «МЫ ВМЕСТЕ» проводит четвертый год подряд, и эта традиция всегда находит теплый отклик у жительниц городов.

«Задумка была в том, что любой букет завянет через несколько дней, а живой цветок будет еще долго радовать свою владелицу. Постепенно наступающее в Югре тепло, всё чаще выглядывающее из-за облаков солнце, расцветающий на окне гиацинт – всё это должно подарить нашим прекрасным дамам хорошее настроение», — рассказал Алексей Андреев.

Рубрики: Мегион, Нижневартовск, Общество. Метки: , , .


Рейтинг новости:

66
Просмотры:
2
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

Жители Нижневартовска приблизили наступление весны

Опубликовано 28 февраля 2017, 9:47

Минувшие выходные запомнились жителям Нижневартовска одним из главных городских событий – проводами зимы. Традиционный праздник славянского народа Масленица, прошедший на площади Нефтяников в воскресенье, выдался в этом году особенно массовым, несмотря на прохладную погоду. Благодаря специалистам ... Читать полностью >>

Депутат Алексей Андреев о вере и благотворительности

Опубликовано 21 февраля 2017, 12:21

Следование традициям российской благотворительности – давний ориентир работы депутата Думы Югры, учредителя Фонда развития города «МЫ ВМЕСТЕ» Алексея Андреева. Ежегодно окружным парламентарием оказывается поддержка различных направлений религиозной деятельности – строительство, реконструкция и наполнение учреждений, поддержка мероприятий ... Читать полностью >>

Пять учреждений Югры получат поддержку депутата окружной Думы Алексея Андреева на общую сумму более двух миллионов рублей

Опубликовано 8 февраля 2017, 12:01

Согласно перечню наказов избирателей на I квартал 2017 года, более двух миллионов рублей из депутатского фонда окружного парламентария Алексея Андреева будут распределены между пятью муниципальными учреждениями избирательного округа №16. Финансирование наказов избирателей осуществляется из окружного бюджета ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO