Торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел в УМВД России по ХМАО

Полицейские поздравили сотрудниц УМВД России по ХМАО – Югре с весенним праздником – Международным женским днем.

Лучшим представительницам следствия, дознания, кинологов, экспертно-криминалистического центра и обеспечивающих подразделений вручили награды – медали, почетные грамоты, благодарственные письма и очередные специальные звания. Среди награжденных – старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска Наталья Баглаева.

«Профессию выбирала сразу после школы. С выбором не задумывалась, всегда нравилось красивое форменное обмундирование милиционеров. Работать очень интересно. Ночные дежурства, ненормированный график работы на службе постоянно, но я к этому привыкла и мне это нравится. О том, чтобы поменять работу, никогда не думала. Единственный минус – очень редко предоставляется возможность снять форму и надеть красивое платье, но сегодняшний день – исключение».

Сегодня покой югорчан охраняет порядка 4 тысяч женщин в погонах. Ежедневно, днем и ночью они несут нелегкую службу по обеспечению безопасности дорожного движения, общественного порядка. Представительницы прекрасного пола наравне с мужчинами раскрывают преступления и задерживают злоумышленников, воспитывают «трудных» подростков и несут службу в «горячих точках». Многие из них имеют звания мастеров спорта и удостоены правительственных наград.

Мероприятие продолжилось концертом. Мужской коллектив Управления приготовил для женщин-коллег необычный сюрприз – праздничное видеопоздравление. Оркестр Культурного центра УМВД России по ХМАО – Югре исполнил популярные и любимые многими мелодии. Прекрасные представительницы югорской Полиции получили положительный заряд весеннего настроения.





