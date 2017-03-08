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Сотрудник салона сотовой связи в Югре оформил купил телефон за счет клиента

Опубликовано: 8 марта 2017, 16:00 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Сургутские полицейские раскрыли мошенничество.

Накануне в дежурную часть городского управления полиции поступило сообщение от мужчины 1974 года рождения о том, что на него незаконно оформили кредит.

В ходе разбирательства сотрудники полиции выяснили, что неустановленное лицо в октябре 2016 года, используя данные документов потерпевшего, в одном из салонов сотовой связи, незаконно оформило кредит на сотовый телефон стоимостью порядка 52 тысяч рублей. Вскоре мужчине стали поступать звонки из кредитного банка о просроченной задолженности.

Стоит сказать, полицейские установили и задержали подозреваемого, 25-летнего мужчину. Он рассказал, что благодаря служебному положению воспользовался копией паспорта потерпевшего и оформил кредит.

Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-служба УМВД России по Сургуту.

Рубрики: Общество, Сургут. Метки: , .


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