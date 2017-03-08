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Неприятный подарок на 8-е марта губернатору Югры преподнесли депутаты фракции ЛДПР

Опубликовано: 8 марта 2017, 8:00 | Служба новостей "ЮграPRO"

 

Региональное отделение ЛДПР направило апелляционную жалобу в Верховный суд на решение суда ХМАО от 7 февраля 2016 года.

Накануне Избирательное объединение Ханты-Мансийского регионального отделения Политической партии ЛДПР направило апелляционную жалобу на решение суда Югры от 7 февраля 2016 г. ЛДПР просит признать выборы в Нефтеюганске недействительными, так как уверены, что при подсчете голосов и установлении итогов голосования, определении результатов выборов волеизъявление избирателей на данной территории было искажено. В жалобе ЛДПР также описаны используемые оппонентами такие политтехнологии как «карусели», «вбросы», «круизное голосование», «преступная перепись протоколов». Без массовых махинаций в избиркомах в единый день голосования, как утверждали в иске югорские представители ЛДПР, результаты выборов в Думу ХМАО были бы другими. Стоит отметить и тот факт, что региональное отделение по результатам проведенных махинаций потеряло один мандат из шести.

В ЛДПР уверены, что существенные нарушения законодательства, допущенные при подсчете голосов и установлении итогов голосования, определении результатов выборов, не позволяющие установить действительное волеизъявление избирателей, могут служить основанием для отмены итогов голосования и результатов выборов судом на соответствующей территории.

Сам факт обращения ЛДПР  в высший суд наводит на мысль что на политическом «небосклоне» региона не все так хорошо, как стали думать в последнее время. Вспомним, что ЛДПРовцы поддержали партию власти за распределение «портфелей» в окружном парламенте нового созыва, голосовали за бюджет 2017 года.

Как «ЮграPRO» сообщало ранее, на четвертом заседании Думы ХМАО шестого созыва (начало в 15.00) в окончательном чтении принят бюджет региона на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. «За» — проголосовало 32 депутата, «против» — 2 депутата, «воздержался» — 1 депутат. Впервые фракция ЛДПР в Думе ХМАО проголосовала с первого раза за представленный Правительством региона проект бюджета.

Установившаяся в округе  политическая «тишина» наводила на мысль, что противостояние между либералами и правящей партией в лице Комаровой уже не существует. Негативный фон в виде постоянных информационных атак со стороны либеральных патриотов на первое лицо региона, несмотря на сбор подписей в адрес лидера партии Жириновского с требованием отставки губернатора, также приобрел мягкие тона. И, вроде бы, можно было сделать вывод, что уже сговорились,  достигли определенных компромиссных договоренностей, что фракция не будет более источником провокаций и негатива.

Но нет! Пламя раздоров, может быть и было погашено, но  угольки-то все еще тлели. «Из искры возгорится пламя» — этот лозунг большевиков начала XX столетия вновь стал актуальным в наши дни. Исковое заявление регионального отделения ЛДПР в высшую судебную инстанцию страны сравнимо с набатом и является очередным подтверждением того, что не все так смокойно в политическом социуме региона.

Рубрики: Выборы, Общество, Политика. Метки: , , , , , , .


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Комментарии

  1. Дудкин:
    8 марта 2017 в 08:49

    Кпрф и ср поломали. Одни ЛДПР двигаются

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  2. Местный:
    8 марта 2017 в 11:07

    Это инерционность… ЛДПР тоже сдулись, и даже наоборот, флагман оппозиции сейчас один — КПРФ!

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