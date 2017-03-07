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В Югре при пожаре многоквартирного жилого дома погибло два человека

Опубликовано: 7 марта 2017, 10:00 | Служба новостей "ЮграPRO"

пожар

Накануне, 6 марта, в Нефтеюганске ХМАО загорелся многоквартирный жилом дом, в результате которого погибли два человека.

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС по ХМАО, трагедия произошла около 18 часов по местному времени в доме № 25 в микрорайоне № 16 города Нефтеюганска. Там загорелась однокомнатная квартира на четвертом этаже.

К моменту прибытия пожарных из окон четвертого этажа уже шел густой черный дым. Сотрудники газодымозащитной службы немедленно приступило к разведке. Обследование помещений осложнялось высокой температурой. Из соседней квартиры  пожарные, применив автолестницу, спасли женщину, а с этажа выше, через подъезд вывели мужчину и ребенка, предварительно надев на них спасательные устройства.

Пожар потушен в 18 часов 30 минут. Огнем повреждена комната в квартире на площади 30 квадратных метров. Спасатели считают, что распространению огня способствовало позднее сообщение о случившемся.

К сожалению, спасти удалось не всех, после ликвидации возгорания в помещении были обнаружены двое мужчин без признаков жизни. На месте ЧП работает следственная группа, которая выяснит причину случившегося.

В связи с происшествием прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин поручил Нефтеюганскому межрайонному прокурору обеспечить необходимый надзор и координацию работы правоохранительных и контролирующих органов, задействованных в ликвидации пожара.

По итогам проверки будет определена степень ответственности виновных лиц.

За исполнением поручения установлен контроль.

Рубрики: Нефтеюганск, Общество, Происшествия. Метки: , , , .


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