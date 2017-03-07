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В Югре очередное ДТП с участием КАМАЗА закончилось смертью человека

Опубликовано: 7 марта 2017, 13:32 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сегодня около 11 часов в Нефтеюганском районе, на 29 км автодороги «Подъезд к г. Сургуту», произошла дорожная авария с участием двух автомобилей.

По предварительным данным, 20-летний водитель «HONDA FIT» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «КАМАЗ».

В результате происшествия водитель легкового автомобиля погиб. В настоящее время на месте ДТП работают наряды ГИБДД и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.

Рубрики: Нефтеюганский район, Происшествия. Метки: , , , .


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