В Югре очередное ДТП с участием КАМАЗА закончилось смертью человека
Опубликовано: 7 марта 2017, 13:32 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня около 11 часов в Нефтеюганском районе, на 29 км автодороги «Подъезд к г. Сургуту», произошла дорожная авария с участием двух автомобилей.
По предварительным данным, 20-летний водитель «HONDA FIT» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «КАМАЗ».
В результате происшествия водитель легкового автомобиля погиб. В настоящее время на месте ДТП работают наряды ГИБДД и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.
Рубрики: Нефтеюганский район, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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