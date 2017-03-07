В Югре очередное ДТП с участием КАМАЗА закончилось смертью человека

Сегодня около 11 часов в Нефтеюганском районе, на 29 км автодороги «Подъезд к г. Сургуту», произошла дорожная авария с участием двух автомобилей.

По предварительным данным, 20-летний водитель «HONDA FIT» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «КАМАЗ».

В результате происшествия водитель легкового автомобиля погиб. В настоящее время на месте ДТП работают наряды ГИБДД и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.