В ХМАО настанет зима? Синоптики обещают снегопады, метель и гололёд
Опубликовано: 7 марта 2017, 13:48 | Служба новостей "ЮграPRO"
Окружная Госавтоинспекция информирует водителей о сложных погодных условиях.
По прогнозам синоптиков на территории нефтяного региона ожидаются обильные снегопады, метель, гололедные явления. Неблагоприятные погодные условия могут спровоцировать возрастание ДТП.
Следует соблюдать осторожность при движении в сложных погодных условиях: избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и интервал между транспортными средствами особенно на загородных трассах и, главное, выбирать скорость движения, соответствующую конкретным дорожным условиям, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО.
Рубрики: Общество. Метки: ХМАО, Югра.
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