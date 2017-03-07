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В ХМАО суд в очередной раз отказал Чистову в удовлетворении исковых требований

Опубликовано: 7 марта 2017, 8:59 | Служба новостей "ЮграPRO"

суд

Накануне, 6 марта, в окружной столице состоялось заседание Ханты-Мансийского районного суда по административному иску депутата Думы города, члена партии ЛДПР Виталия Чистова о признании незаконным решение главы региона о назначении на пост бизнес-омбудсмена в ХМАО Николая Евлахова.

В итоге, Ханты-Мансийский районный суд отказал Виталию Чистову в удовлетворении выдвигаемых исковых требований. Напомним, что после серии неудачных туров выбора бизнес-омбудсмена, губернатором региона была перезапущена процедура выборов, в результате которой неожиданно для окружного бизнес-сообщества вакантное кресло занял Николай Евлахов, представитель КМНС.

Как «ЮграPRO» сообщало ранее, 28 февраля, Ханты-Мансийский районный суд по просьбе ответчика перенес судебное заседание по иску Чистова на 6 марта 2017 года. Ответчик свою просьбу мотивировал тем, что необходимо предоставить по делу дополнительные документы.

Как  отмечает корреспондент Znak.com, присутствовавший на заседании, в суде интересы губернатора отстаивали два представителя, которые указали на истечение срока исковой давности, установленного для предъявления заявленного требования. Сам Чистов не согласился с доводом о истечении срока исковой давности. По его словам, губернатор ХМАО подписала распоряжение о назначении Евлахова уполномоченным с 5 декабря 2016 года.

«Лично я узнал, что человек стал работать на этом посту 5 декабря. С этого момента и нужно ориентироваться по определению сроков исковой давности, — сказал депутат. — Также я настаиваю, что губернатор нарушила сроки по предоставлению на согласование кандидатуры. По регламенту, она должна была это сделать в течение пяти дней после общественного отбора. Напомню, что общественный отбор завершился 22 июня. Губернатор направила на согласование Титову мою кандидатуру только 5 августа. То есть обозначенные регламентом сроки были нарушены. Более того, меня об этом ответе никто не уведомил, также не было подобной информации и на официальных ресурсах правительства».

Также представители ответчика пояснили в суде, что кандидатура Чистова была отправлена губернатором ХМАО на согласование Борису Титову, главному уполномоченному по защите прав предпринимателей России. Который, в свою очередь, дал отказ, так как Чистов якобы не прошел проверку в службе безопасности. В ходе судебного заседания Чистов подал ходатайство с просьбой предоставить ему для ознакомления оригинал с ответом Бориса Титова. Но судья не удовлетворил это требование. После прений и перерыва суд огласил свое решение: Чистову было отказано в удовлетворении исковых требований.

«Пока лишь была озвучена резолютивная часть судебного акта, в полном объеме судебное решение будет выдано в течение пяти дней. Тогда станут известны подробности, почему именно в иске было отказано. Но в общем, безусловно, вынесенный отказ — это ожидаемый поворот событий. Я предполагаю, что на территории ХМАО вряд ли какой-то судья займет другую позицию. Поэтому буду обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях и дойду до Верховного суда», — прокомментировал ситуацию Чистов.

«Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!» — воскликнул Георгий Вицин, в зале заседания суда в финале фильма «Кавказская пленница». 

 

 

Рубрики: Выборы, Общество, Политика, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , , , .


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Комментарии

  1. Алексей:
    7 марта 2017 в 10:08

    А разве можно было ожидать другого результата? Думаю нет. Да и В.Чистов знает об этом не понаслышке. В следующую инстанцию пойдет ли заявление????

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  2. https://vk.com/id170945442?z=video281235604_456239110287f818e6398aa9d46pl_post_170945442_59736:
    7 марта 2017 в 11:10

    https://vk.com/id170945442?z=video281235604_456239110%2F287f818e6398aa9d46%2Fpl_post_170945442_59736

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  3. свидетель:
    7 марта 2017 в 11:18

    Это бесполезно как боролся с Комаровой и как судился Анатолий Райшев и все «коту под хвост»……….

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