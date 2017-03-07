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В «Год здоровья» шаман обещает югорчанам хорошее здоровье и изобилие

Опубликовано: 7 марта 2017, 9:39 | Служба новостей "ЮграPRO"

…потому, что луна приняла «приношение»: после обращения к ней шамана и всех, кто участвовал в ритуале той совсем не ясной ночью, под небом, затянутм облаками, она все-таки выглянула из-за туч!

А произошло это знаменательное событие на традиционном празднике обских угров «Тылащ пори» (обряд «приношения Луне»), который состоялся 3 марта в окружной столице на территории этнографического музея под открытым небом «Торум Маа».

Обряд приношения Луне «Тылащ пори» — первый традиционный календарный праздник года — устраивается в январе, феврале и марте на растущую луну. В это время Солнце начинает набирать силу, зима отступает. Обские угры верят, что растущая луна способствует возрождению, размножению всего живого в природе. А для северных народов наличие рыбы в реках и озерах, а зверей в лесах – это вопрос выживания. Вот и обращаются они к могущественным силам природы, в данном случае, к Луне, со своими просьбами о здоровье своих детей, об изобилии рыбы и зверья. Если обряд совершался правильно, то небесное светило дает знак, что приношение принято, а просьбы услышаны.

Вот и стараются аборигены сделать праздник насыщенным, а подношения богатыми: программа праздника включала театрализованную постановку, состязания по традиционным видам спорта коренных народов, угощения традиционной кухни ханты и манси, горячий чай для всех желающих.

Кульминацией мероприятия стала реконструкция обряда, в основе которого лежит древняя традиция бескровного жертвоприношения. На специальный снежный стол с угощениями выложили семь фигурок зверей — «нянь вой» (олень, корова, лошадь, овечка и т. д.). Поочерёдно каждой фигурке животного отсекали голову, клали на лопату, смешивали со снегом, и их под крики присутствующих бросали в сторону Месяца.

По окончанию обряда участники праздника осыпали друг друга снегом, имитируя начало метели.

«Праздник приношения Луне реконструируется на территории этнографического музея с 2011 года. Хочу отметить, что за каких-то семь лет количество посетителей и участников праздника увеличилось в несколько раз. Отрадно осознавать, что традиционная культура и обычаи коренных народов Югры не только поддерживается на самом высоком уровне, но и вызывает все больший интерес у жителей окружной столицы, туристов», — прокомментировал мероприятие депутат окружной Думы Александр Новьюхов.

Хотя, по правде сказать, участников действа могло бы быть гораздо больше, учитывая стремительно растущее население Ханты-Мансийска. Люди, приезжающие в этот богатый край за большими деньгами, не торопятся воздать ему  должное уважение, познакомиться с обычаями коренного населения, умеющими «вступать в контакт» с духами этой земли. А зря! Может быть, и  дела бы лучше пошли? Ну, а тому, кто не верит ни в Бога, ни в черта, ни в местных духов, можно  только посочувствовать, что он тратит большие деньги на далекие поездки за экзотикой, имея под носом  то, что заставляет приезжать к нам даже иностранных туристов.

По завершении праздничного вечера присутствующие поздравили с назначением на должность — нового руководителя этнографического музея «Торум Маа» Людмилу Алферову.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , , , .


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Комментарии

  1. Югра:
    7 марта 2017 в 10:51

    значит ворону будем ждать

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