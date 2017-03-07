Сотрудники ДПС в Ханты-Мансийске останавливали женщин–водителей для того, чтобы поздравить с 8 марта

Полицейские окружной столицы Югры присоединились к акции МВД России «8 Марта – В каждый Дом».

В канун 8 марта сотрудники Госавтоинспекции устроили для жительниц окружного центра необычный сюрприз. Дорожные полицейские вышли на улицы города не только для того, чтобы следить за порядком, но и поздравить прекрасную половину человечества с наступающим праздником!

Заместитель командира взвода 1 ОР ДПС ГИБДД МО МВД «Ханты-Мансийский» старший лейтенант полиции Сергей Великанов останавливал автомобили, за рулем которых находились женщины, и после проверки документов, с пожеланиями и поздравлениями вручал дамам цветы. Полезным дополнением к поздравлению стали световозвращающие фликеры, которые, вместе с объяснением о необходимости их использования, вручил автолюбительницам инспектор отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре капитан полиции Иван Петренко.























Не остались без внимания и пешеходы. В течение часа госавтоинспекторы также дарили каждой проходящей представительнице прекрасного пола тюльпаны и фликеры, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.