Опасно! В ХМАО завезли партию сливочного масла запрещенного к продаже

В Сургуте ХМАО выявлена партия фальсифицированного коровьего масла, оборот которой запрещён в России.

Управлением Роспотребнадзора ХМАО в ходе плановой проверки в отношении ООО «Золотой век» города Сургута на исследования были отобраны пробы масла коровьего «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое, произведенного СХПК «Труженик» (массовая доля жира 72,5%). Согласно информации, нанесенной на потребительскую упаковку продукция изготовлена СХПК «Труженик», место нахождения: Пермская обл., г.Краснокамск.

Согласно результатам лабораторных исследований «Масло коровье крестьянское сладко-сливочное несоленое СХПК «Труженик» (массовая доля жира 72,5%) не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Тем самым нарушены требования п.1 ст.7 и п.1 ст.10 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

В отношении должностного лица ООО «Золотой век» составлен протокол об административном правонарушении, выдано предписание о прекращении реализации не соответствующей обязательным требованиям продукции. В отношении поставщика ООО «Северная Торговая Компания СПб» также возбуждено административное дело и выдано предписание о прекращении реализации не соответствующей обязательным требованиям продукции.

Для принятия мер в отношении ООО «ЕвроСиб-Трейд» и изготовителя СХПК «Труженик», информация направлена по подведомственности в Управления Роспотребнадзора Тюменской области и Пермского края соответственно.