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Киллер за жестокое убийство семьи предпринимателя в Югре получил пожизненно

Опубликовано: 7 марта 2017, 9:16 | Служба новостей "ЮграPRO"

пожизненно

В ХМАО суд назначил жителю посёлка Берёзово, совершившему убийство семьи предпринимателя, наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Суд Ханты-Мансийского автономного округа вынес обвинительный приговор в отношении жителей посёлка Берёзово Дмитрия Юркива и Юрия Вокуева.

Как «ЮграPRO» сообщало ранее, 15 июля 2015 года Березовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Югре возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в одном из домов поселка Березово тел местного предпринимателя, его жены и сына с признаками насильственной смерти.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц, сопряженное с разбоем), ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших) и ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия).

За совершение пособничества в этих преступлениях также осуждена Светлана Бауман. В отношении организатора преступлений Леонида Баумана уголовное дело было прекращено за смертью на стадии расследования.

Судом установлено, что супруги Бауманы Леонид и Светлана, затаив обиду на Рубановых Александра и Маргариту за то, что последние не продали им свой бизнес, договорились между собой на их убийство и разбойное нападение. Поскольку Бауман Леонид имел заболевание и в силу своего болезненного состояния не смог бы сам осуществить задуманное, убийство предпринимателей предложил совершить Юркиву, после чего забрать из дома все ценное имущество.

В середине июля 2015 года супруги Бауманы и Вокуев, согласившись на предложение Юркива принять участие в разбойном нападении на семью предпринимателей, приехали к дому потерпевших, где Юркив застрелил хозяев дома и их молодого сына. После убийства они похитили более 1,5 млн рублей и скрылись с места преступления.

В соответствии с позицией государственного обвинителя суд признал злоумышленников виновными в совершении указанных преступлений и назначил исполнителю убийств Юркиву пожизненное лишение свободы, отбывать которое он будет в колонии особого режима, Бауман – 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и Вокуеву – 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Рубрики: Березовский район, Общество, Происшествия. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. свидетель:
    7 марта 2017 в 11:32

    долго березовские пинкертоны раскручивали очень сложное дело но справились …

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