Ханты-Мансийский банк перешел на единое программное обеспечение
Опубликовано: 7 марта 2017, 13:06 | Служба новостей "ЮграPRO"
Ханты-Мансийский банк (бренд банка «Открытие» на территории Западной Сибири) перешел на новое программное обеспечение, позволяющее обслуживать клиентов финансовой организации на качественно более высоком уровне.
Как отмечает заместитель управляющего Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» Александр Дарданов, теперь жителям Югры, Ямала, Тюменской и Курганской областей доступны все банковские продукты группы «Открытие».
«Западно-Сибирский филиал перешел на новые IT-платформы по обслуживанию физических и юридических лиц, представителей малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Теперь банк имеет единое программное обеспечение во всех офисах, а также единые стандарты обслуживания.
В частности, представители бизнеса Западной Сибири могут воспользоваться такими услугами, как интернет-бухгалтерия «Мое дело», пакетными предложениями «Ваш юрист» и «Ваш бухгалтер». Также мы можем предложить нашим партнерам выгодный сервис – авансовый овердрафт и другие финансовые решения для малого бизнеса, которые ранее были не доступны в силу технологических ограничений.
Нашим клиентам стали доступны современные digital-сервисы банка «Открытие» – Мобильный и Интернет-банк. С их помощью можно совершать абсолютно все банковские операции, которые ранее предоставлялись Мобильным и WEB-банкингом Ханты-Мансийского банка, но на более удобной программной платформе. Теперь вклады и кредиты, банковские карты, имитированные Западно-Сибирским филиалом, отображаются в новых сервисах, что предоставляет жителям Югры, Ямала, Тюменской и Курганской областей дополнительные бонусы дистанционного обслуживания», – уточнил Александр Дарданов.
Все испортили как всегда, с приложения нельзя оплатить квартплату в Пыть-Яхе, нельзя сделать частичную досрочную оплату по ипотеке, в старом приложении все это легко оплачивалось. Огромный минус новому приложению.