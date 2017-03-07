3 млрд рублей разместило на депозитах Правительство Югры

Власти ХМАО вновь разместили на депозитах кредитных организаций бюджетные средства, на сей раз 3 млрд рублей.

3 млрд рублей власти Югры разместили на депозитах. Максимальный размер процентной ставки составит 9,8 процентов годовых. Данная информация опубликована на сайте департамента финансов округа.

Депозит на 1 млрд рублей разместили на срок 28 дней под 9,8 процентов годовых, 2 млрд рублей внесено на 18 дней под 9,4 процентов.

Стоит отметить, что не так давно департамент финансов ХМАО в ноябре 2016 года подписал несколько договоров с банками о размещении на депозитах 46 млрд бюджетных средств, а 1 марта 2017 года власти Югры разместили 13 млрд рублей на депозитах.

Напомним, как на это отреагировал депутат Госдумы от ХМАО и ЯНАО Владимир Сысоев: «Такие большие остатки на счетах при серьезном бюджетном дефиците свидетельствуют об одном: надо применять другие управленческие подходы… Деньги не должны лежать на депозитах, они должны работать на экономику».

В каких банках открыты депозиты, не поясняется.