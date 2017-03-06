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Завершился 7-й этап Кубка мира. У сборной России Малый хрустальный глобус

Опубликовано: 6 марта 2017, 9:06 | Служба новостей "ЮграPRO"

глобус

Накануне в южнокорейском Пхенчхане мужской эстафетой завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017.

Мужская сборная России стала обладателем Малого хрустального глобуса в эстафете. Российская команда в этом виде программы на этапе Кубка мира в Пхенчхане заняла четвертое место, которое позволило сохранить первую строчку в общем зачете.

Биатлонист Антон Шипулин подчеркнул, что команда рада завоеванию Малого хрустального глобуса в эстафете. «Сборная России рада Малому глобусу. В эстафете команда шла неплохо, но нам не повезло, — сказал Шипулин во флеш-интервью. — Мы впервые не завоевали медаль в эстафете. Главное — медали на чемпионате мира, где выступили на «отлично». Психологически было непросто, потому что уже конец сезона. Наверное, этого не хватило. Будем настраиваться на следующий год».

Франция, выигравшая эстафету, расположилась на втором месте. Третьей в зачете Кубка мира в эстафете стала команда Германии.

В Кубке наций Россия занимает третье место.

Кубок наций (м)

1 (1). Германия — 6308 (+290)

2 (3). Франция — 6253 (+420)

3 (2). РОССИЯ — 6200 (+330)

4 (4). Норвегия — 6072 (+360)

5 (5). Австрия — 5833 (+390)

6 (6). Украина — 5328 (+310)

Эстафета (м)

1 (1). РОССИЯ — 259 (+43)

2 (3). Франция — 242 (+60)

3 (2). Германия — 237 (+38)

4 (4). Норвегия — 228 (+48)

5 (6). Австрия — 216 (+54)

6 (5). Украина — 207 (+40)

Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: , , , , , , , .


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