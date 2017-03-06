Югорская биатлонистка Светлана Слепцова «сошла с дистанции»

В составе сборной России на 8-й этап Кубка мира в финском Контиолахти, который пройдет c 10 по 12 марта, нет биатлонистки из Югры Светланы Слепцовой.

«В Контиолахти выступят Шипулин, Гараничев, Бабиков, Цветков, Елисеев и Малышко. Много вопросов по Поварницыну, Волкову и Логинову – они выступят в Холменколлене. У женщин выступят Акимова, Старых, Услугина, Сливко, Виролайнен и Шумилова. Миронова примет участие в Кубке IBU в Отепя. Кайшева может принять участие в Холменколлене, посмотрим на ее состояние», – рассказал главный тренер сборной России Александр Касперович.

Как стало известно Светлана Слепцова пропустит остаток международного сезона, — «Мой международный сезон завершен. Он был разный – медальный, трудный по-своему. Спасибо всем, кто был рядом и поддерживал! Спасибо вам болельщикам, я знаю, что есть те, кто искренне болеет и переживает. Я сделала все, что могла. Сейчас мне нужно отдохнуть и пройти в очередной раз непростой период по части операции. Но все будет хорошо. Давайте жить на радуге, а не на зебре. До новых встреч», – написала Слепцова.



















Стоит отметить, что в состав сборной на 8-й этап вошла другая биатлонистка из Югры – Екатерина Шумилова.

8-й этап. 6-12 марта, Контиолахти, Финляндия

9 марта – спринт (женщины)

10 марта – спринт (мужчины)

11 марта – гонка преследования (женщины)

11 марта – гонка преследования (мужчины)

12 марта – смешанная эстафета

12 марта – супермикст