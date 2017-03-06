Понедельник, 6 марта 2017 18+

Комментарии:

Югорская биатлонистка Светлана Слепцова «сошла с дистанции»

Опубликовано: 6 марта 2017, 15:07 | Служба новостей "ЮграPRO"

света

В составе сборной России на 8-й этап Кубка мира в финском Контиолахти, который пройдет c 10 по 12 марта, нет биатлонистки из Югры Светланы Слепцовой.

«В Контиолахти выступят Шипулин, Гараничев, Бабиков, Цветков, Елисеев и Малышко. Много вопросов по Поварницыну, Волкову и Логинову – они выступят в Холменколлене. У женщин выступят Акимова, Старых, Услугина, Сливко, Виролайнен и Шумилова. Миронова примет участие в Кубке IBU в Отепя. Кайшева может принять участие в Холменколлене, посмотрим на ее состояние», – рассказал главный тренер сборной России Александр Касперович.

Как стало известно Светлана Слепцова пропустит остаток международного сезона, — «Мой международный сезон завершен. Он был разный – медальный, трудный по-своему. Спасибо всем, кто был рядом и поддерживал! Спасибо вам болельщикам, я знаю, что есть те, кто искренне болеет и переживает. Я сделала все, что могла. Сейчас мне нужно отдохнуть и пройти в очередной раз непростой период по части операции. Но все будет хорошо. Давайте жить на радуге, а не на зебре. До новых встреч», – написала Слепцова.

  • свет1
  • ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  • свет3
  • свет4
  • свет5
  • свет6
  • свет7
  • ??????
  • светик

Стоит отметить, что в состав сборной на 8-й этап вошла другая биатлонистка из Югры – Екатерина Шумилова.

8-й этап. 6-12 марта, Контиолахти, Финляндия

9 марта – спринт (женщины)
10 марта – спринт (мужчины)
11 марта – гонка преследования (женщины)
11 марта – гонка преследования (мужчины)
12 марта – смешанная эстафета
12 марта – супермикст

Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: , , , , , , , , .


Рейтинг новости:

14
Просмотры:
2
Поделились:
1 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

В полиции Югры появилась ориентировка на пропавшую девицу, она любит кататься с дальнобойщиками

Опубликовано 6 марта 2017, 15:07

Полиция Новосибирской области разыскивает несовершеннолетнюю Екатерину Воропаеву. Девушка 1999 г.р. которая проживала по адресу: ул. Куйбышева, д. 32, кв. 3, р.п. Тальменка, Алтайского края, ушла из дома еще 3 августа 2016 года в неизвестном направлении и ... Читать полностью >>

Стройкомпания в Югре выплатила работникам 60 млн рублей только после вмешательства прокуратуры

Опубликовано 6 марта 2017, 14:30

В Нижневартовске ХМАО только после вмешательства прокуратуры ООО «Строительно-промышленный комбинат» погасило долги по зарплате перед своими работниками на сумму свыше 60 млн рублей. По поручению прокурора округа прокуратура г.Нижневартовска проверила информацию, опубликованную в средствах массовой информации ... Читать полностью >>

В Югре известная чиновница – геймер Ковешникова покинула свой пост неспроста, всему виной могли послужить семейные обстоятельства

Опубликовано 6 марта 2017, 13:07

Прославилась в регионе из-за «безобидной» игры в пасьянс, который она раскладывала на совещании у Губернатора округа... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO