В Югре Ряшин и Кузьменко приняли участие в флешмобе

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин и главный федеральный инспектор по Ханты-Мансийскому автономному округу Дмитрий Кузьменко приняли участие в экстремальном заезде на снегоходах, посвященном Дню защитника Отечества.

4 марта в Ханты-Мансийске состоялась патриотическая акция «Экстремальный снегоходный пробег к месту слияния рек Обь и Иртыш». В мероприятии участвовали около 250 человек, большинство из них до точки проведения флешмоба добиралась на 80 снегоходах, остальные на различной вездеходной технике.

В акции также участвовал Главный федеральный инспектор по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Дмитрий Кузьменко. Приветствуя участников флешмоба, он отметил, что «снегоходный пробег направлен на сплочение людей общей идеей патриотизма и служению своей стране, округу, городу. Именно поэтому подобные инициативы общественности должны становиться традиционными. Уверен, что экстремальный пробег станет регулярным мероприятием, и с каждым годом количество его участников будет увеличиваться».

Акция проходит в окружном центре уже второй год подряд. В этот раз на снежном покрове поймы реки Иртыш из снегоходов и участников мероприятия были выстроены слова «Россия», «Югра», а также растянуто полотнище флага России.

Как сообщает Управление общественных связей Югры, программой акции также были предусмотрены зимние забавы, концерт, разжигание кострища, курсы по стрельбе из российского стрелкового оружия холостыми патронами. На месте проведения флешмоба были организованы палатки с питанием, всем желающим предлагалась полевая каша, горячий чай, выпечка.