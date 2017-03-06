В Югре известная чиновница – геймер Ковешникова покинула свой пост неспроста, всему виной могли послужить семейные обстоятельства

В ХМАО сразу два директора покидают свои посты: директор Департамента образования Югры Любовь Ковешникова и директор Департамента социального развития Югры Мария Краско. Как информагентство «ЮграPRO» сообщало в материале «В ХМАО двух крупных чиновников Ковешникову и Краско отправляют в отставку», соответствующее решение согласовано губернатором Натальей Комаровой.

Напомним, в минувшем году директор Департамента образования и молодежной политики ХМАО Любовь Ковешникова прославилась в регионе из-за «безобидной» игры в пасьянс, который она раскладывала на совещании у Губернатора округа, в присутствии не только коллег, но и журналистов.

Проблемы на работе могли начаться уже в то время, так как даже один из депутатов государственной думы, Владимир Сысоев, заинтересовался скандальной историей ХМАО. Тогда он следующим образом прокомментировал ситуацию с Ковешниковой:

«У меня до сих пор стоит вопрос разбирательства с ситуацией, когда госпожа Ковешникова раскладывала пасьянс «косыночку». Когда человек такого уровня позволяет себе играть в игры на совещании у Губернатора округа, возникает вопрос не только об этичности этого поступка, но о квалификации и соответствия занимаемой должности».

На сегодняшний день его поддержал однопартиец, руководитель фракции ЛДПР в Думе Югры шестого созыва Евгений Марков:

«Я и мой коллега по партии Владимир Сысоев неоднократно обращали внимание на положение дел в сфере образования Югры, которое оставляет желать лучшего. Это и ситуация в Ханты-Мансийском технологическом колледже с жестоко избитым студентом, и ситуация с неправильно напечатанными бланками с результатами ЕГЭ у выпускников школ Югры, и совершенно нелепая ситуация с игрой в пасьянс на совещании с первым лицом округа. И это только самые резонансные темы. ЛДПР требовала и от Губернатора, и от министра образования РФ служебной проверки в отношении госпожи Ковешниковой, поэтому ее отставка для нас предсказуема».

Однако, сама чиновница в своем хобби, которым занималась в рабочее время, ничего зазорного не видела. Кроме того, она с улыбкой на лице прокомментировала корреспондентам «ЮграPRO» и даже рассказала в материале «Главное — психология: пойми, как играют партнеры и успех обеспечен! Чиновники ХМАО в карты играют — проблем не знают» в какие именно игры нужно играть чтобы это не повредило карьере.

На совещании с губернатором Югры вместо того, чтоб следить за ситуацией и слушать докладчиков вы играете в карты?

«Такая игра данном случае – это как психологический тренинг. Она нужна была для того, чтобы переключить мозги и заставить их работать в другом режиме. Это визуализированная игрушка, она заставляет не уйти в спящий режим. С ее помощью видишь и слышишь абсолютно все, что происходит вокруг».

Если не вышеописанный скандал, то что же тогда повлияло на неожиданную отставку?

Многие окружные СМИ предполагают, что отставка Ковешниковой связана со сменой руководителя соцблока в Югре. Напомним, в декабре 2016 года заместителем главы региона, курирующим вопросы социального развития, был назначен Всеволод Кольцов, который, по мнению некоторых журналистов, ведет зачистку кадров в подведомственном блоке.

Однако, стала известна еще одна возможная и более правдоподобная причина расставания с насиженным местом.

Как стало известно корреспондентам «ЮграPRO», супруг Ковешниковой, Александр, состоящий в трудовых отношениях с Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Югры, занимавший должность начальник управления традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, оформляется на пенсию. Его должность в департаменте попала под сокращение. По информации инсайдера семья решила покинуть регион и уехать на постоянное место жительство супруги.