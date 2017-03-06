В полиции Югры появилась ориентировка на пропавшую девицу, она любит кататься с дальнобойщиками

Полиция Новосибирской области разыскивает несовершеннолетнюю Екатерину Воропаеву. Девушка 1999 г.р. которая проживала по адресу: ул. Куйбышева, д. 32, кв. 3, р.п. Тальменка, Алтайского края, ушла из дома еще 3 августа 2016 года в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.

Стоит отметить, в последний раз ее видели 09.08.2016 на территории Ленинского района города Новосибирска, у кафе «Улыбка» (стоянка дальнобойщиков).

В пресс-службе полиции сообщают, что девушка может передвигаться по регионам России с водителями дальнобойщиками.

Приметы: на вид 17-18 лет, среднего телосложения, рост 160 см, волосы темные длиной до плеч, глаза голубые. Была одета: рубашка темно-синего цвета, брюки темно-синие, кроссовки светлые.

В случае получения какой-либо информации о разыскиваемой, просим незамедлительно сообщить по телефонам:8 (383) 232-27-00; 913-795-10-47.