Стройкомпания в Югре выплатила работникам 60 млн рублей только после вмешательства прокуратуры

В Нижневартовске ХМАО только после вмешательства прокуратуры ООО «Строительно-промышленный комбинат» погасило долги по зарплате перед своими работниками на сумму свыше 60 млн рублей.

По поручению прокурора округа прокуратура г.Нижневартовска проверила информацию, опубликованную в средствах массовой информации о невыплате заработной платы работникам ООО «Строительно-промышленный комбинат».

В ходе проверки было установлено, что на указанном предприятии образовалась задолженность по заработной плате перед работниками за период с сентября 2016 года по январь 2017 года в размере свыше 60 млн. рублей.

Прокурор г. Нижневартовска внес представление в адрес руководителя предприятия, потребовав устранить нарушения трудового законодательства и незамедлительно принять меры к погашению задолженности. По итогам рассмотрения которого главный бухгалтер привлечена к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, за невыплату зарплаты юридическое лицо и его руководитель привлечены к ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафов.

Также следственным органом в отношении руководителя предприятия возбуждены и расследуются уголовные дела за частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы, полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, неисполнение обязанностей налогового агента совершенное в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями и неисполнение решения суда.

В результате принятых мер в настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме. Ход расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры округа.