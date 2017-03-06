Снегоход хорошо, а олени лучше. В Югре лучшим оленеводам вручили Кубки губернатора и «Бураны»

В Ханты-Мансийске завершился III конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок на губернатора Югры.

В конкурсе приняли участие 30 оленеводов из Белоярского, Березовского, Сургутского, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов. На первом этапе оленеводы соревновались в теоретической части своего ремесла – знание основ анатомии, физиологии, зоогигиены северных оленей, а также методах содержания и ухода за ними.

А вот гонки на оленьих упряжках стали кульминацией проходившего конкурса. В результате напряженной борьбы абсолютным чемпионом признаны представители села Казым Белоярского района. Среди мужчин — Иван Попов, среди женщин – Светлана Пяк, им вручены Кубки губернатора Югры, а также они стали обладателями снегоходов «Буран».

Стоит отметить, что оленеводы из Казыма уже в третий раз удерживают позиции лидеров среди мужчин. По словам Ивана Попова, он предпочитает больше передвигаться на оленьей упряжке, чем на технике.

«Я содержу небольшое стадо и к гонкам особенно не готовился, потому что оленеводство – моя жизнь. На оленях проще куда-либо добраться. Они не требуют бензина, могут проехать по бездорожью» — рассказал Иван Попов.

Окружной конкурс профессионального мастерства среди оленеводов дал старт традиционному празднику «День оленевода», который в ближайшее время пройдет в муниципалитетах Югры.