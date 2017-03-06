Нумто, уголовные дела, взятки и Шмонин потянули Югру на «дно»

Тюменская область и Ямало-Ненецкий округ вошли в число субъектов с максимальной устойчивостью, по версии фонда «Петербургская политика». Ханты-Мансийский автономный округ до соседей немного не дотянул — попал в список регионов с высокой устойчивостью.

Сегодня, 6 марта, фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг за февраль 2017 года. В тюменской «матрешке» места распределились следующим образом: Ямал занял пятую строчку в списке с показателем 8,2 балла, Тюменская область — на восьмом месте, с показателем 8,0 балла, Югра – 7,4 балла.

В качестве негативных поводов для ХМАО эксперты отметили: пресс-конференцию в Москве экологов и представителей коренных малочисленных народов Севера в защиту «Природного парка «Нумто» от нефтедобычи, проверку по инициативе губернатора региона соблюдения законодательства директором департамента ЖКХ и энергетики Егором Ковальчуком, возбуждение уголовного дела в отношении замглавы администрации Радужного Сафуры Курбановой по подозрению в получении взятки, задержание чиновниц жилищного отдела мэрии Сургута по подозрению в получении взятки, обыски в редакции «Общественного телевидения Югры».

В положительный актив Наталье Комаровой записаны обсуждение с главой «Газпрома» Алексеем Миллером участия компании в проектах по развитию региона, а также качественные показатели в различных федеральных рейтингах.