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Комментарии:

Нумто, уголовные дела, взятки и Шмонин потянули Югру на «дно»

Опубликовано: 6 марта 2017, 12:04 | Служба новостей "ЮграPRO"

комар

Тюменская область и Ямало-Ненецкий округ вошли в число субъектов с максимальной устойчивостью, по версии фонда «Петербургская политика». Ханты-Мансийский автономный округ до соседей немного не дотянул — попал в список регионов с высокой устойчивостью.

Сегодня, 6 марта, фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг за февраль 2017 года. В тюменской «матрешке» места распределились следующим образом: Ямал занял пятую строчку в списке с показателем 8,2 балла, Тюменская область — на восьмом месте, с показателем 8,0 балла, Югра – 7,4 балла.

В качестве негативных поводов для ХМАО эксперты отметили: пресс-конференцию в Москве экологов и представителей коренных малочисленных народов Севера в защиту «Природного парка «Нумто» от нефтедобычи, проверку по инициативе губернатора региона соблюдения законодательства директором департамента ЖКХ и энергетики Егором Ковальчуком, возбуждение уголовного дела в отношении замглавы администрации Радужного Сафуры Курбановой по подозрению в получении взятки, задержание чиновниц жилищного отдела мэрии Сургута по подозрению в получении взятки, обыски в редакции «Общественного телевидения Югры».

В положительный актив Наталье Комаровой записаны обсуждение с главой «Газпрома» Алексеем Миллером участия компании в проектах по развитию региона, а также качественные показатели в различных федеральных рейтингах.

Рубрики: Общество, Политика. Метки: , , , , , , , .


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Комментарии

  1. Сане:
    6 марта 2017 в 13:00

    Теперь в стране питерские щелкоперы рулят! Многие из «Петербургской политики» не имеют представления где географически находится ХМАО, но баллы какие -то проставляют , важно надувая щёки.

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  2. Югра:
    6 марта 2017 в 13:13

    значит Шимонин рулит

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