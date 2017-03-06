Научите делать деньги. Прокуратура в Югре потребовала закрыть «денежные» сайты

Прокуратура Урая выявила интернет-сайты, на которых публиковали информацию о изготовлении и сбыте поддельных денежных купюр.

Кстати, сбыт фальшивых денег — наказуемое деяние, ответственность за которое предусмотрена ст. 186 Уголовного кодекса России (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), а также наносит прямой вред национальной платежной системе.

Прокурор города обратился в суд с заявлением о признании информации, размещенной на указанных интернет-сайтах, запрещенной.

Урайский городской суд согласился с прокуратурой и в настоящее время перечень интернет-сайтов, на которых распространяется указанная информация, направлен в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для ограничения к ним доступа, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.