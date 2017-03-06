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Литературный концерт участников интернет-проекта «Энциклопедия сказок родных городов» прошел при поддержке компании «Газпром нефть»

Опубликовано: 6 марта 2017, 9:21 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Литературный концерт участников проекта «Энциклопедия сказок родных городов»* для интернет-канала «Читалкин» состоялся в Ханты-Мансийске в рамках Международного кинофестиваля «Дух огня». Во время театрализованного представления юные участники представили зрителям как произведения русской и национальной литературы, так и  стихи собственного сочинения.

После концерта участники посетили мастер-класс по театральному мастерству, который для них организовали актеры тетра имени Олега Табакова (г. Москва) и режиссер молодежного театра «Этажи» Илья Кириченко (г. Ханты-Мансийск). Помогли провести занятие волонтеры «Газпромнефть-Хантоса» (дочернее предприятие «Газпром нефти»). В мастер-классе также приняли участие и воспитанники социального центра «Радуга».

Площадкой для проведения творческого занятия стала Молодежная гостиная XV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», которая расположилась в развлекательном центре «Лангал». В течение всего кинофестиваля здесь проходят спектакли для детей и взрослых, арт-встречи, просмотры документальных фильмов и многое другое. Организовали Молодежную гостиную авторы проекта «ПикникХМ», который стал победителем грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть-Хантос» в 2016 году.

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Международный кинофестиваль «Дух огня» продлится до 9 марта. На нем будут представлены лучшие картины молодых кинорежиссеров из России и многих стран мира. В работе фестиваля примут участие 160 кинематографистов, в том числе 40 иностранных. В 120 муниципальных кинозалах городов и поселков Югры будет представлена внеконкурсная программа из 30 фильмов.

На торжественной церемонии закрытия кинофестиваля, 7 марта, будут вручены специальные призы от компании «Газпром нефть» победителям конкурса микрофильмов, который в этом году посвящен Году экологии, и специальный приз «За сохранение культурных традиций».

Генеральным партнером кинофестиваля «Дух огня» является компания «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

* Проект  «Энциклопедия сказок родных городов» для «Читалкина» был организован Фондом «маленькое КИНО» совместно с компанией «Газпром нефть» в 2016 году в рамках программы социальных инвестиций «Родные города.

В конце прошлого года на базе 59 библиотек Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района были проведены конкурсы чтецов среди детей, лучшие из которых смогли прочитать сказки своего края для популярного интернет-канала.

Участники конкурса в возрасте от 4 до 16 лет выразительно читали произведения русской литературы, хантыйские и мансийские сказки, многие подготовили народные костюмы, стремясь передать весь колорит традиций коренных народов Севера.

Проект, прежде всего, направлен на поддержку и развитие детского и юношеского кинематографа. «Читалкин» — это  детский интернет- канал для детей и их родителей, организованный Фондом поддержки и развития кинематографа, на котором дети и взрослые, в том числе и актеры, читают литературные произведения вслух. Просмотр таких видео позволяет ребенку погрузиться в волшебный мир литературы, развивает воображение, прививает эстетику чтения.

Поддерживая образовательный проект, «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» планирует создать своего рода видеоэнциклопедию сказок тех регионов, где работает компания.

Программа «Родные города» объединяет все социальные инициативы и проекты группы компаний «Газпром нефть» в регионах России. Программа направлена на развитие социально-экономического потенциала регионов, создание условий для повышения качества жизни и включает проекты развития городской среды, создания инфраструктуры для детского и массового спорта, а также инициативы в сфере образования,  здравоохранения и  сохранения культурного потенциала коренных малочисленных народов Севера.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , .


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Комментарии

  1. Югра:
    6 марта 2017 в 10:53

    что газ вам бабки валит?

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