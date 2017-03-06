Дорожные происшествия в ХМАО: 1 человек погиб, 14 получили травмы

3 марта днем на 29 километре автодороги «Н.Нарыкары — п. Игрим» 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» не выбрал безопасную скорость и, выехав на встречную полосу, столкнулся с «Митсубиси Паджеро». В результате аварии травмы получили водитель «ВАЗа» и его 24-летний пассажир, за медицинской помощью обратился водитель «Митсубиси».

В этот же день вечером неустановленный водитель на 181 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» сбил 28-летнего пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.

За прошедшие дни с 3 по 5 марта в Югре зарегистрировано 10 дорожных аварий, в которых 1 человек погиб и 14 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре.