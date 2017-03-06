Понедельник, 6 марта 2017 18+

Комментарии:

Дорожные происшествия в ХМАО: 1 человек погиб, 14 получили травмы

Опубликовано: 6 марта 2017, 10:21 | Служба новостей "ЮграPRO"

images

3 марта днем на 29 километре автодороги «Н.Нарыкары — п. Игрим» 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» не выбрал безопасную скорость и, выехав на встречную полосу, столкнулся с «Митсубиси Паджеро». В результате аварии травмы получили водитель «ВАЗа» и его 24-летний пассажир, за медицинской помощью обратился водитель «Митсубиси».

В этот же день вечером неустановленный водитель на 181 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» сбил 28-летнего пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.

За прошедшие дни с 3 по 5 марта в Югре зарегистрировано 10 дорожных аварий, в которых 1 человек погиб и 14 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре.

Рубрики: Березовский район, Нижневартовский район, Происшествия. Метки: , .


Рейтинг новости:

503
Просмотры:
7
Поделились:
4 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

В полиции Югры появилась ориентировка на пропавшую девицу, она любит кататься с дальнобойщиками

Опубликовано 6 марта 2017, 15:07

Полиция Новосибирской области разыскивает несовершеннолетнюю Екатерину Воропаеву. Девушка 1999 г.р. которая проживала по адресу: ул. Куйбышева, д. 32, кв. 3, р.п. Тальменка, Алтайского края, ушла из дома еще 3 августа 2016 года в неизвестном направлении и ... Читать полностью >>

Югорская биатлонистка Светлана Слепцова «сошла с дистанции»

Опубликовано 6 марта 2017, 15:07

В составе сборной России на 8-й этап Кубка мира в финском Контиолахти, который пройдет c 10 по 12 марта, нет биатлонистки из Югры Светланы Слепцовой. «В Контиолахти выступят Шипулин, Гараничев, Бабиков, Цветков, Елисеев и Малышко. Много ... Читать полностью >>

Стройкомпания в Югре выплатила работникам 60 млн рублей только после вмешательства прокуратуры

Опубликовано 6 марта 2017, 14:30

В Нижневартовске ХМАО только после вмешательства прокуратуры ООО «Строительно-промышленный комбинат» погасило долги по зарплате перед своими работниками на сумму свыше 60 млн рублей. По поручению прокурора округа прокуратура г.Нижневартовска проверила информацию, опубликованную в средствах массовой информации ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO