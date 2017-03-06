Дорожная авария в ХМАО унесла жизнь водителя, а его пассажир с травмами госпитализирован
Опубликовано: 6 марта 2017, 17:00 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня днем в поселке Перегребное Октябрьского района произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.
По предварительным данным известно, что водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем «КАМАЗ».
В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте, пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован.
На месте происшествия работают наряды ГИБДД, следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.
Рубрики: Октябрьский район, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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