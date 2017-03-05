Юные жительницы Березово ХМАО получили свои первые паспорта в торжественной обстановке

В преддверии Международного женского дня в рамках акции МВД России «8 марта – в каждый дом» в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Березовскому району состоялось торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации юным жительницам района.

Полицейские обратились к девушкам с напутственными словами и рассказали о правах и обязанностях, которые накладывает получение самого главного документа на его обладателя. Сотрудники отдела по вопросам миграции пожелали представительницам прекрасной половины человечества соблюдать Закон и достойно нести звание гражданина Российской Федерации.

А чтобы торжественная церемония вручения паспорта осталась в памяти девушек на долгие годы начальник ОВМ ОМВД России по Березовскому району Марина Перечнева поздравила их с наступающим праздником «8 марта» и вручила им поздравительные открытки и сладкие подарки, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.