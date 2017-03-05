В Ханты-Мансийске состоялось торжественное открытие XV-го Международного кинофестиваля «Дух огня»

4 марта в Ханты-Мансийске состоялось открытие XV-го Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Генеральным партнером кинофорума выступает компания «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

На торжественной церемонии открытия за личный вклад в становление и развитие кинофестиваля был награжден член Правления, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям «Газпром нефти» Александр Дыбаль. Почетную награду вручил президент фестиваля, известный кинорежиссер Сергей Соловьев.

В этом году на «Духе огня» будут представлены лучшие картины молодых дебютантов из России и зарубежных стран. В Ханты-Мансийске за 7 дней на 7 площадках кинозрителям планируется представить 100 фильмов из 25 стран с охватом 25 тысяч зрителей.

Помимо кинопоказов и конкурса дебютных фильмов, кинофорум будет сопровождать обширная культурная программа. В День семьи участники проекта «Энциклопедия сказок родных городов» для интернет-канала «Читалкин» выступят с литературным концертом, где помимо чтения произведений русской и национальной литературы, представят произведения собственного сочинения. В этот же день волонтеры «Газпромнефть-Хантоса» (дочернее предприятие «Газпром нефти») организуют для воспитанников социального центра «Радуга» благотворительную акцию. Сотрудники предприятия совместно с участниками фестиваля проведут для детей мастер-класс по актерскому мастерству, цель которого помочь детям раскрыть свои творческие способности.

Показы на «Духе огня» будут доступны для маломобильных граждан, которым будут помогать в кинотеатрах волонтеры. Для слабослышащих и слабовидящих людей будут представлены фильмы «Викинг» и «Притяжение» – это первые отечественные фильмы, полностью адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На торжественной церемонии закрытия кинофестиваля будут вручен приз генерального партнера «За сохранение культурных традиций», а также награда победителю конкурса микрофильмов, посвященного Году экологии.

«Югра является одним из ключевых регионов деятельности «Газпром нефти» и лидером по применению современных технологий. Это касается как добычи нефти, так и инноваций в образовании и культуре.

Социальные инвестиции для «Газпром нефти» — это не только строительство домов и детских садов, но и поддержка культурных инициатив, благодаря которым можно даже в небольших городах обеспечить высокое качество жизни. «Дух огня» мы поддерживаем уже одиннадцатый год. «Газпром нефть» является партнером фестиваля и традиционно вносит свой вклад в его программу. В этом году мы пригласили выступить в Ханты-Мансийске прекрасного пианиста Юрия Розума. Кроме концерта Юрий Розум провел мастер-класс для учеников музыкальных школ.

«Дух огня» уже давно стал частью международной фестивальной географии и при этом сохранил неповторимый дух Севера. Именно поэтому каждый год он собирает в Югре полные залы любителей кино и признанных профессионалов со всего мира», — отметил член Правления, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям «Газпром нефти» Александр Дыбаль.









«Газпром нефть» является генеральным партнером кинематографического форума с 2007 года в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», а в 2013 году компания учредила специальный приз «За сохранение культурных традиций».

Программа «Родные города» объединяет все социальные инициативы и проекты группы компаний «Газпром нефть» в регионах России. Программа направлена на развитие социально-экономического потенциала регионов, создание условий для повышения качества жизни и включает проекты развития городской среды, создания инфраструктуры для детского и массового спорта, а также инициативы в сфере образования, здравоохранения и сохранения культурного потенциала коренных малочисленных народов Севера.