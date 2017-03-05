Воскресенье, 5 марта 2017 18+

Комментарии:

В Ханты-Мансийске состоялось торжественное открытие XV-го Международного кинофестиваля «Дух огня»

Опубликовано: 5 марта 2017, 16:59 | Служба новостей "ЮграPRO"

_D3_8100

4 марта в Ханты-Мансийске состоялось открытие XV-го Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Генеральным партнером кинофорума выступает компания «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

На торжественной церемонии открытия за личный вклад в становление и развитие кинофестиваля был награжден член Правления, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям «Газпром нефти» Александр Дыбаль. Почетную награду вручил президент фестиваля, известный кинорежиссер Сергей Соловьев.

В этом году на «Духе огня» будут представлены лучшие картины молодых дебютантов из России и зарубежных стран. В Ханты-Мансийске за 7 дней на 7 площадках кинозрителям планируется представить 100 фильмов из 25 стран с охватом 25 тысяч зрителей.

Помимо кинопоказов и конкурса дебютных фильмов, кинофорум будет сопровождать обширная культурная программа. В День семьи участники проекта «Энциклопедия сказок родных городов» для интернет-канала «Читалкин» выступят с литературным концертом, где помимо чтения произведений русской и национальной литературы, представят произведения собственного сочинения. В этот же день волонтеры «Газпромнефть-Хантоса» (дочернее предприятие «Газпром нефти») организуют для воспитанников социального центра «Радуга» благотворительную акцию.  Сотрудники предприятия совместно с участниками фестиваля проведут для детей мастер-класс по актерскому мастерству, цель которого помочь детям раскрыть свои творческие способности.

Показы на «Духе огня» будут доступны для маломобильных граждан, которым будут помогать в кинотеатрах волонтеры. Для слабослышащих и слабовидящих людей будут представлены фильмы «Викинг» и «Притяжение» – это первые отечественные фильмы, полностью адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На торжественной церемонии закрытия кинофестиваля будут вручен приз генерального партнера «За сохранение культурных традиций», а также  награда победителю конкурса микрофильмов, посвященного Году экологии.

«Югра является одним из ключевых регионов деятельности «Газпром нефти» и лидером по применению современных технологий.  Это касается как добычи нефти, так и инноваций в образовании и культуре.

Социальные инвестиции для «Газпром нефти» — это не только строительство домов и детских садов, но и поддержка культурных инициатив, благодаря которым можно даже в небольших городах обеспечить высокое качество жизни. «Дух огня» мы поддерживаем уже одиннадцатый год. «Газпром нефть» является партнером фестиваля и традиционно вносит свой вклад в его программу. В этом году мы пригласили выступить в Ханты-Мансийске прекрасного пианиста Юрия Розума. Кроме концерта Юрий Розум провел мастер-класс для учеников музыкальных школ.

«Дух огня» уже  давно стал частью  международной фестивальной географии и при этом сохранил неповторимый дух Севера. Именно поэтому каждый год он собирает в Югре полные залы любителей кино и признанных профессионалов  со всего мира», — отметил  член Правления, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

  • DSC04455_сжат
  • DSC04688_сжат
  • _D3_8134
  • _D3_7954 (1)

 «Газпром нефть» является генеральным партнером кинематографического форума с 2007 года в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», а в 2013 году компания учредила специальный приз «За сохранение культурных традиций».

Программа «Родные города» объединяет все социальные инициативы и проекты группы компаний «Газпром нефть» в регионах России. Программа направлена на развитие социально-экономического потенциала регионов, создание условий для повышения качества жизни и включает проекты развития городской среды, создания инфраструктуры для детского и массового спорта, а также инициативы в сфере образования,  здравоохранения и  сохранения культурного потенциала коренных малочисленных народов Севера.

Рубрики: Ханты-Мансийск. Метки: , .


Рейтинг новости:

105
Просмотры:
3
Поделились:
3 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. Кино:
    5 марта 2017 в 17:43

    А Департье то чего не пригласили? Он вроде как ещё россиянин.

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

Кубок мира. Пхенчхан. Гонка преследования. У Шипулина — серебро!

Опубликовано 5 марта 2017, 14:03

Французкий биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в гонке преследования на 7-м этапе Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017 в Пхёнхчане (Южная Корея). Второе место у россиянина Антона Шипулина. Российский биатлонист Антон Шипулин на своей странице в «Инстаграме» ... Читать полностью >>

15-летнего подростка из ХМАО лишили свободы и отправили к психиатру

Опубликовано 5 марта 2017, 11:12

Полицейские Советского доказали вину несовершеннолетнего преступника в трех эпизодах, вынесен приговор. Так, осенью прошлого года подросток с другом незаконно проникли в мотоклуб Советского, откуда похитили два мотоцикла общей стоимостью свыше 160 тысяч рублей, а также шлемы ... Читать полностью >>

Пьяный водитель из Югры пытался дать взятку сотрудникам ДПС

Опубликовано 5 марта 2017, 10:43

Радужнинский суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, он пытался дать взятку сотруднику полиции. 55-летний житель Радужного был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции за нарушение ПДД. В ходе разбирательств полицейские установили, что мужчина находился за рулем транспортного средства ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO