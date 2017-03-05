Пьяный водитель из Югры пытался дать взятку сотрудникам ДПС

Радужнинский суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, он пытался дать взятку сотруднику полиции.

55-летний житель Радужного был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции за нарушение ПДД. В ходе разбирательств полицейские установили, что мужчина находился за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. Осознав, что избежать административной ответственности ему не удастся, гражданин предложил инспектору ДПС 10 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении.

Однако, полицейские отказались от денег и сообщили об инциденте коллегам. По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».

В настоящее время материалы уголовного дела рассмотрены в городском суде. Суд признал вину мужчины и назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 30 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ОМВД России по Радужному.