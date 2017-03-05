Полицейские в Югре ищут водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Нижневартовском районе вечером на 181 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» в ДТП погиб 28-летний пешеход.

Известно, что мужчина переходил дорогу в районе автобусной остановки, его сбил грузовой автомобиль. Водитель с места происшествия скрылся. Пешеход от полученных травм скончался до приезда медиков.

В настоящее время полицейские устанавливают место нахождения автомобиля, совершившего ДТП, а также свидетелей данного происшествия.

Если вы стали очевидцем этого ДТП или вам известно, кто мог его совершить, вам необходимо незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции лично или по телефону «102» (звонок с мобильного бесплатный), и рассказать известные вам сведения, сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.