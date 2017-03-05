Кубок мира. Пхенчхан. Гонка преследования. У Шипулина — серебро!
Опубликовано: 5 марта 2017, 14:03 | Служба новостей "ЮграPRO"
Французкий биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в гонке преследования на 7-м этапе Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017 в Пхёнхчане (Южная Корея). Второе место у россиянина Антона Шипулина.
Российский биатлонист Антон Шипулин на своей странице в «Инстаграме» поблагодарил болельщиков за веру в него. Накануне, 4 марта, 29-летний спортсмен стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Пхенчхане – столице Олимпиады-2018. Отметим, что Шипулин, который стартовал 23-м, впервые с марта 2011 года не допустил ни одного промаха в гонке с четырьмя огневыми рубежами.
«Медаль есть, можно поесть. Спасибо всем кто верил! То ли еще будет…«, – написал Шипулин.
Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: Антон Шипулин, Мартен Фуркад, новости ХМАО, Новости Югры, Пхенчхан, ХМАО, Югра, Южная Корея.
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