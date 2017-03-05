15-летнего подростка из ХМАО лишили свободы и отправили к психиатру

Полицейские Советского доказали вину несовершеннолетнего преступника в трех эпизодах, вынесен приговор.

Так, осенью прошлого года подросток с другом незаконно проникли в мотоклуб Советского, откуда похитили два мотоцикла общей стоимостью свыше 160 тысяч рублей, а также шлемы и защитную экипировку. Затем малолетние злоумышленники выехали на них за пределы здания и ездили по городу. Этого, видимо, им показалась мало и на следующий день они угнали автомобиль «ВАЗ 2110». Во время поездки на чужой машине подростки задели бордюр и повредили транспортное средство, после чего были остановлены сотрудниками ДПС.

Кроме того, полицейскими установлена причастность 15-летнего мальчугана к краже сотого телефона стоимостью более 20 тысяч рублей у ученицы одной из общеобразовательных школ Советского.

Стоит сказать, были возбуждены уголовные дела сразу по трём эпизодам преступной деятельности, квалифицирующиеся п. «А» ч.2 ст.166, п. «В» ч.2 ст.158 и ч.1 ст.166 УК РФ.

В настоящее время несовершеннолетний уже осужден. Учитывая, что подросток свою вину признал полностью, по месту учёбы и жительства характеризуется удовлетворительно, ранее не привлекался к административной и уголовной ответственности, в соответствии с ч.2 ст. 92 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы сроком 2 года и 3 месяца ему заменено на пребывание в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа до достижения им совершеннолетнего возраста.

Также ему назначена принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного наблюдения и лечения у психиатра по месту пребывания, сообщает пресс-служба ОМВД России по Советскому району.