Наркоман из Югры ради наживы пошел на преступление

В дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение от женщины о том, что из медицинского центра по улице Магистральная неизвестный похитил женскую сумку, в которой находились деньги и золотые изделия на сумму более 27 тысяч рублей.

На месте происшествия стражи порядка опросили свидетелей, составили ориентировку на подозреваемого, которую направили нарядам наружных служб полиции.

Преступника удалось задержать по горячим следам, в подъезде одного из домов, находящихся в непосредственной близости с местом происшествия. Задержанным оказался мужчина 1983 года рождения, он рассказал, что его привлекла открытая дверь в помещение, где без присмотра находилась сумка, и из коростных целей он проник в медицинский центр. Также мужчина показал полицейским, где выбросил сумку и кошелек потерпевшей. Похищенное изъято. Как оказалось, задержанный ранее привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков.







По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.