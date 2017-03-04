Суббота, 4 марта 2017 18+

Комментарии:

«Музеем Природы и Человека» в Югре приехал руководить человек из Пензы

Опубликовано: 4 марта 2017, 7:00 | Служба новостей "ЮграPRO"

музей-природы-и-человека

Директором бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Музей Природы и Человека» назначена Елена Гомонюк из Пензенской области.

Накануне, на заседании Правительства Ханты-Мансийского автономного округа был представлен новый директор учреждения «Музей Природы и Человека», им стала Елена Гомонюк. Гомонюк назначена на эту должность в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О назначении на должность директоров некоторых бюджетных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Отметим, что Гомонюк назначена на должность учреждения из кадрового резерва. Стаж работы нового руководителя по данному направлению более 33-х лет, из них более 18 лет руководящей работы. Не так давно Елена Николаевна трудилась в городе Заречный Пензенской области, директором муниципального учреждения культуры «Музейно-выставочный центр».

Рубрики: Выборы, Общество, Политика, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , .


Рейтинг новости:

47
Просмотры:
2
Поделились:
1 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

Кубок мира. Пхенчхан. Неудачное начало для российских биатлонистов

Опубликовано 3 марта 2017, 17:42

Австриец Юлиан Эберхард одержал победу в спринтерской гонке на 7-м этапе Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017 в Пхёнхчане (Южная Корея). Второе место занял американец Лоуэлл Бэйли, третье — француз Мартен Фуркад. Лучший результат среди россиян ... Читать полностью >>

В ХМАО новое назначение

Опубликовано 3 марта 2017, 16:15

Директором бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Этнографический музей под открытым небом Торум Маа» назначена Людмила Алферова. Сегодня на заседании Правительства Ханты-Мансийского автономного округа, был представлен новый директор музея «Торум Маа», им стала Людмила Александровна Алферова. Алферова ... Читать полностью >>

Рыбачить в Югре – уже опасно!

Опубликовано 3 марта 2017, 15:39

Наступила долгожданная весна и с первой оттепелью пришли традиционные ЧП – люди проваливаются под лед. Спасателям все чаще поступают сообщения от любителей зимней рыбалки, которые в пути следования «умудрились» на снегоходах проваливаться под лед. Так, спасатели ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO