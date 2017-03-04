«Музеем Природы и Человека» в Югре приехал руководить человек из Пензы

Директором бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Музей Природы и Человека» назначена Елена Гомонюк из Пензенской области.

Накануне, на заседании Правительства Ханты-Мансийского автономного округа был представлен новый директор учреждения «Музей Природы и Человека», им стала Елена Гомонюк. Гомонюк назначена на эту должность в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О назначении на должность директоров некоторых бюджетных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Отметим, что Гомонюк назначена на должность учреждения из кадрового резерва. Стаж работы нового руководителя по данному направлению более 33-х лет, из них более 18 лет руководящей работы. Не так давно Елена Николаевна трудилась в городе Заречный Пензенской области, директором муниципального учреждения культуры «Музейно-выставочный центр».