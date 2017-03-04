«Музеем Природы и Человека» в Югре приехал руководить человек из Пензы
Опубликовано: 4 марта 2017, 7:00 | Служба новостей "ЮграPRO"
Директором бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Музей Природы и Человека» назначена Елена Гомонюк из Пензенской области.
Накануне, на заседании Правительства Ханты-Мансийского автономного округа был представлен новый директор учреждения «Музей Природы и Человека», им стала Елена Гомонюк. Гомонюк назначена на эту должность в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О назначении на должность директоров некоторых бюджетных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Отметим, что Гомонюк назначена на должность учреждения из кадрового резерва. Стаж работы нового руководителя по данному направлению более 33-х лет, из них более 18 лет руководящей работы. Не так давно Елена Николаевна трудилась в городе Заречный Пензенской области, директором муниципального учреждения культуры «Музейно-выставочный центр».
Рубрики: Выборы, Общество, Политика, Ханты-Мансийск. Метки: музей Природы и Человека, новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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