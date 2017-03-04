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Гастарбайтер в Ханты-Мансийске сорвался с крыши многоэтажки во время чистки снега

Опубликовано: 4 марта 2017, 11:40 | Служба новостей "ЮграPRO"

гость

Накануне, 3 марта, в Ханты-Мансийске с крыши многоэтажки сорвался рабочий, выходец из стран ближнего зарубежья, который убирал снег с кровли, сообщила региональным СМИ Ольга Абмайкина, начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Югре.

Мужчина остался жив, благодаря тому, что упал в большой сугроб, помагла также веревка, которой человек был привязан в качестве страховки. Как сообщают региональные СМИ, он получил очень серьезные травмы, в том числе перелом позвоночника.

«В ходе предварительной проверки участковым уполномоченным полиции установлено, что управляющая компания, которая обслуживает данный многоквартирный дом, заключила контракт с индивидуальным предпринимателем на очистку снега с кровли. Данный предприниматель нанял на работу выходцев из стран ближнего зарубежья. В настоящее время полицейские проводят проверку о законности пребывания на территории Российской Федерации данных иностранных граждан», — прокомментировала произошедшее начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Югре Ольга Абмайкина.

Рубрики: Общество, Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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