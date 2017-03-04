Директор детского реабилитационного центра в ХМАО пойман на взятке

Следственный комитет Урая возбудил уголовное дело на директора КУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Зина», статья «получение взятки».

Стало известно, что директор социального учреждения заключил договор с «Школой боевых искусств» о безвозмездном оказании услуг в виде тренировок по смешанным и восточным единоборствам. По условиям договора исполнителю предоставлено в пользование помещение спортивного зала реабилитационного центра. Между тем директор не имел права распоряжаться имуществом без согласования с собственником, которым является Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры. Кроме того, после подписания договора нерадивый директор потребовал за пользование спортивным залом 10 000 рублей ежемесячно. Таким образом, он незаконно получил более 100 тыс. рублей.

По окончании следствия мужчина предстанет перед судом, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Югре.