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В ХМАО новое назначение

Опубликовано: 3 марта 2017, 16:15 | Служба новостей "ЮграPRO"

алферова

Директором бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Этнографический музей под открытым небом Торум Маа» назначена Людмила Алферова.

Сегодня, на заседании Правительства Ханты-Мансийского автономного округа, был представлен новый директор музея «Торум Маа», им стала Людмила Александровна Алферова. Алферова назначена на эту должность в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О назначении на должность директоров некоторых бюджетных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», которая приступила к своим обязанностям с сегодняшнего дня.

Напомним, что Людимла Алферова была претендентом на должность директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округ «Этнографический музей под открытым небом Торум Маа», участвовав в окружном конкурсе на эту должность.

Стоит также отметить, что Людмила Александровна не так давно работала в Правительстве ХМАО, в должности советника первого заместителя губернатора, которую покинула в декабре 2016 года, в связи с выходом на пенсию. Родилась Людмила Алферова в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

Рубрики: Общество, Политика, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , .


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